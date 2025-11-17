Se entrega joven que huyó tras choque donde murió su novia. Lo investigan por dos presuntos delitos

Un joven de apellido Argüello, de 26 años, se entregó este lunes al mediodía en la oficina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Ciudad Quesada, luego de haber huido tras un accidente de tránsito en el que murió su novia.

El sujeto ahora es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y hurto, según fuente policiales. El accidente ocurrió la noche del domingo en Cerro Cortés de Aguas Zarcas, San Carlos, sobre ruta 4.

Argüello, quien fue reseñado y posteriormente dejado en libertad mientras continúa la investigación, habría sacado sin autorización un camión de un lavacar donde trabajaba desde hacía apenas ocho días. El vehículo había sido dejado en ese establecimiento desde el viernes para ser lavado.

El hecho se reportó a las 10:10 p. m. El camión salió de la vía y recorrió aproximadamente 75 metros hasta chocar violentamente contra un árbol.

Muerte en Aguas Zarcas

En el lugar, murió una mujer de apellidos Porras Ruiz, de 28 años, quien viajaba como acompañante y quedó prensada dentro del vehículo. Bomberos realizó las labores de liberación, mientras que la Cruz Roja confirmó el fallecimiento en el sitio.

Versiones preliminares señalan que la pareja habría tenido una discusión dentro del camión antes del choque y que un descuido habría provocado la pérdida de control del vehículo.