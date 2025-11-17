Sucesos

Se entrega joven que huyó tras choque donde murió su novia. Lo investigan por dos presuntos delitos

La mujer falleció luego de que un camión se salió de la vía y chocó contra un árbol

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Un accidente en Aguas Zarcas de San Carlos dejó una mujer fallecida.
Un accidente en Aguas Zarcas de San Carlos dejó una mujer fallecida. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)







