Joven habría sacado camión ajeno y lo chocó: su novia murió en el sitio

Una mujer identificada como Ericka Tatiana Porras Ruiz, de 28 años, murió la noche de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en Cerro Cortés de Aguas Zarcas, San Carlos, sobre la ruta 4.

El percance se registró a las 10:10 p. m., a unos 600 metros al este de la gasolinera, cuando un camión de marca Mitsubishi se salió de la carretera y avanzó unos 75 metros fuera de la vía, hasta estrellarse contra un árbol.

Porras quedó prensada dentro de la cabina debido al fuerte impacto.

Bomberos realizaron las labores de liberación, mientras que socorristas de la Cruz Roja confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Rodolfo Víquez, el encargado del operativo por parte de Bomberos, confirmó que Porras Ruiz sufrió graves heridas en cabeza y tórax debido al impacto.

Según datos preliminares, el vehículo habría sido sacado sin autorización de un lavacar, donde permanecía desde el viernes para ser lavado.

El conductor sería un empleado con solo ocho días de laborar en el negocio y que viajaba acompañado de su pareja, quien murió en el accidente.

El sujeto huyó a pie tras el choque, por lo que las autoridades lo buscan.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente y las responsabilidades en el hecho.