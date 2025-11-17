Sucesos

Joven habría sacado camión ajeno y lo chocó: su novia murió en el sitio

Víctima falleció en accidente en el que un camión se salió de la vía y chocó contra un árbol; conductor huyó y es buscado por el OIJ

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Édgar Chinchilla
Muerte en Aguas Zarcas







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aguas ZarcasCerro CortésAccidente de tránsitoMujer fallecida
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.