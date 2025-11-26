Hombre fue asesinado a balazos en Paraíso de Cartago

Fuerza Pública custodió la escena el martes, mientras agentes judiciales recolectaron indicios en Birrisito de Paraíso, donde un hombre murió baleado y una mujer resultó herida durante un ataque armado la noche del martes. Fotografía:

Un hombre de entre 30 y 35 años murió la noche de este martes tras ser atacado a balazos por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en Birrisito de Paraíso de Cartago.

El ataque ocurrió minutos antes de las 9 p. m., frente a la iglesia católica de la comunidad.

Según los primeros reportes de fuentes policiales, la víctima conducía un vehículo blanco cuando los motociclistas lo alcanzaron y le dispararon en varias ocasiones.

El hombre intentó ponerse a salvo, pero al abrir la puerta del automóvil cayó herido sobre la vía pública. Cuando la unidad básica de Pacayas llegó al sitio, ya no tenía signos de vida.

En el hecho también resultó herida una mujer, quien presentaba un impacto de bala en una pierna.

Ella fue trasladada en condición urgente al Hospital Max Peralta, aunque no está claro si viajaba con la víctima o si pasaba por la zona en el momento del ataque.

Las autoridades aún no confirman la identidad del fallecido, pero los vecinos indicaron que podría tratarse de un extranjero que tenía poco tiempo de residir en la localidad. Una de las hipótesis preliminares apunta a un posible ajuste de cuentas.

Este es el segundo homicidio registrado en Birrisito en poco más de un mes.

El pasado 20 de octubre, un hombre de unos 40 años fue asesinado frente a su taller mecánico en esta misma comunidad.