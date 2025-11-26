Sucesos

Hombre fue asesinado a balazos en Paraíso de Cartago

Dos sujetos en moto lo atacaron cuando viajaba en un vehículo blanco. Una mujer quedó herida y fue trasladada grave al Hospital Max Peralta

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Fuerza Pública custodió la escena el martes, mientras agentes judiciales recolectaron indicios en Birrisito de Paraíso, donde un hombre murió baleado y una mujer resultó herida durante un ataque armado la noche del martes. Fotografía:
Fuerza Pública custodió la escena el martes, mientras agentes judiciales recolectaron indicios en Birrisito de Paraíso, donde un hombre murió baleado y una mujer resultó herida durante un ataque armado la noche del martes. Fotografía: (Keyna Calderón/Cortesía)







