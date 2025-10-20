Gatilleros asesinan a hombre dentro de taller mecánico en Paraíso

Un hombre falleció en un ataque de armas de fuego en Paraíso de Cartago.

Un hombre de unos 40 años falleció la tarde de este lunes tras recibir varios impactos de bala en la cabeza y el tórax en Birrisito de Paraíso, Cartago, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Según fuentes policiales, el hecho se reportó a las 2:12 p.m., cuando dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra un taller mecánico, unos 900 metros al este del plantel de la Municipalidad de Paraíso. Pese a la rápida atención de las unidades de emergencia, la víctima fue declarada sin vida a las 2:30 p.m. En apariencia la persona fallecida es el dueño del local.

Posteriormente, las autoridades ubicaron la motocicleta utilizada en el ataque y un casco, los cuales fueron abandonados cerca del sitio.

Según información, el fallecido tenía antecedentes. De momento Fuerza Pública está custodiando la escena en la espera de la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón