Segunda balacera en menos de 24 horas deja un muerto y dos heridos en Pavas

Una balacera registrada la mañana de este viernes en Lomas, Pavas, dejó un hombre fallecido de aproximadamente 33 años, de apellido López. Además, dos personas resultaron heridas, identificadas con los apellidos Núñez (40 años) y Pérez (29 años).

Este fue el segundo hecho sangriento ocurrido en este distrito en menos de 24 horas, pues la noche del jueves otras dos personas resultaron heridas de bala y una con arma blanca. Estos llegaron a la estación de Bomberos en busca de ayuda.

Los heridos de este viernes fueron trasladados al Ebáis de la localidad en vehículos particulares. Según informes preliminares, cuatro sujetos habrían llegado al lugar y disparado contra las víctimas.

El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.