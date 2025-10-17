Dos heridos de bala y uno por arma blanca llegaron a estación de Bomberos de Pavas

Dos personas heridas por arma de fuego y una tercera por arma blanca llegaron a la Estación de Bomberos de Pavas en busca de ayuda, la noche de este jueves.

Los heridos por bala presentaban múltiples impactos. Los tres fueron trasladados de inmediato al hospital San Juan de Dios por las ambulancias de Bomberos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:10 p. m. y, al llegar al sitio, las autoridades policiales encontraron varios vehículos con orificios de bala y numerosos casquillos de aparente calibre 9 milímetros en la vía pública, por lo que procedieron a acordonar la escena.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en el lugar para recolectar evidencias e iniciar las investigaciones sobre el hecho.