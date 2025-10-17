Sucesos

Dos heridos de bala y uno por arma blanca llegaron a estación de Bomberos de Pavas

En la escena se encontraron vehículos con orificios de bala

Por Sebastián Sánchez
Una balacera ocurrida la noche de este jueves frente a la Escuela de Lomas, en Pavas, dejó a dos hombres heridos. Ambos presentaban múltiples impactos de bala y fueron trasladados de inmediato al hospital San Juan de Dios.
Balacera en Pavas deja dos personas heridas. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación. (Jose Cordero/José Cordero)







