Balacera en la 15 de Setiembre deja una persona fallecida. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo/La Nación.

Una balacera en la Ciudadela 15 de Setiembre, en Hatillo, dejó un hombre fallecido la tarde de este miércoles.

En apariencia, la víctima sería un adulto mayor, de 65 años, según la información divulgada por Telenoticias.

La Cruz Roja recibió el incidente a las 3:41 p. m. En apariencia, también hubo dos personas heridas, entre ellas una adulta mayor; sin embargo, esa entidad no tiene el reporte de estas.

Un video que circula en redes sociales da cuenta de ciudadanos que llevan en andas a una mujer y la suben rápidamente a un vehículo particular. Trascendió que ella habría recibido múltiples heridas de bala; empero, se desconoce su condición.

Los hechos están bajo investigación policial.

Con este caso, los homicidios en San José suman 234, 54 más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Apenas el 8 de octubre pasado, otra balacera en esa comunidad dejó seis personas heridas.

Las disputas entre grupos criminales, por el control de territorios para la venta de droga, son la principal causa de la criminalidad en los barrios del sur de San José.

En esa zona convergen peligrosas organizaciones como Los Myrie, Los Lara, Churro y Los Gemelos.