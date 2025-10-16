Sucesos

Balacera en la 15 de Setiembre deja una persona fallecida

Hechos están bajo investigación policial

Por Sebastián Sánchez
Una balacera en el sector de la 15 de Setiembre, en Hatillo, dejó un hombre adulto fallecido la tarde de este miércoles.
Balacera en la 15 de Setiembre deja una persona fallecida. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo/La Nación. (Comunidad Waze C/Cortesía)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

