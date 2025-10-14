Sucesos

Cruz Roja encuentra persona fallecida en río Tiribí

Cuerpo fue ubicado entre el sector de Hatillo 7 y Alajuelita

Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja halló un cuerpo en el río Tiribí, entre el sector Hatillo 7 y Alajuelita.
La Cruz Roja halló un cuerpo en el río Tiribí, entre el sector Hatillo 7 y Alajuelita. Foto: (Cruz Roja/Captura)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

