Cruz Roja encuentra persona fallecida en río Tiribí

La Cruz Roja halló un cuerpo en el río Tiribí, entre el sector Hatillo 7 y Alajuelita. Foto:

La Cruz Roja Costarricense informó, la tarde de este lunes, que halló a una persona fallecida en el cauce del río Tiribí, entre Hatillo 7 y Alajuelita, en San José.

“Al llegar al lugar ubicamos un cuerpo en el centro del río, el mismo sin signos vitales. Iniciamos las labores de extracción por una pendiente bastante pronunciada. El cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes”, dijo Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja.

En el operativo participaron unidades de emergencia, equipos de rescate y personal de soporte avanzado.