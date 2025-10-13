Cruz Roja continúa búsqueda de hombre desaparecido hace 4 días en playa Matapalo

La Cruz Roja mantiene, por cuarto día consecutivo, la búsqueda de un hombre desaparecido en playa Matapalo, Sardinal. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Archivo/La Nación

Por cuarto día consecutivo, la Cruz Roja Costarricense continúa la búsqueda de un hombre de 42 años que desapareció, la tarde del pasado viernes 10 de octubre, en el sector de playa Matapalo, en Sardinal de Guanacaste.

Durante el fin de semana desplegó equipos de búsqueda por tierra, mar y aire, y las labores incluyeron el uso de una embarcación, personal especializado y un dron para rastrear la zona.

“Se han descartado algunos puntos de interés en el lugar”, explicó Carlos Miranda, vocero de la institución, quien añadió que en las próximas horas esperan dar con el paradero del hombre.