Cruz Roja continúa búsqueda de hombre desaparecido hace 4 días en playa Matapalo

Sujeto de 42 años fue visto por última vez el pasado viernes. Benemérita desplegó equipos de búsqueda por tierra, mar y aire

Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja Costarricense continúa la búsqueda de un hombre de 42 años que desapareció la tarde del pasado viernes 10 de octubre en el sector de playa Matapalo, en Sardinal de Guanacaste.
La Cruz Roja mantiene, por cuarto día consecutivo, la búsqueda de un hombre desaparecido en playa Matapalo, Sardinal. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Archivo/La Nación







