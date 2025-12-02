Costa Rica supera los 800 homicidios

Costa Rica amaneció este lunes con más de 800 homicidios, tras un fin de semana marcado por la violencia, donde fue asesinada por error una joven enfermera de Limón.

El subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, confirmó 805 asesinatos, cinco más que los ocurridos a la misma fecha del 2024. De esta manera, el país mantiene una media de 70 homicidios por mes y la proyección es que el año cierre entre los 875 y 880 si la tendencia continúa.

En el caso de la joven enfermera Zuriely Guevara, una vecina del barrio Colina de Limón, Muñoz explicó que “se trata de un homicidio colateral, ya que ella no era el objetivo de los ejecutores”.

Según explicó, unos sujetos llegan en motocicleta buscando a un hombre, plenamente identificado, a quien querían asesinar. Sin embargo, esta persona, al ver a sus atacantes, “huye y se mete a la casa de la mujer”, con quien existía “una relación de amistad”.

Uno de los homicidas ingresó a la casa disparándole a su objetivo, quien logró escapar con vida por la parte de atrás de la vivienda. No obstante, una de las balas “impacta a la femenina que se encontraba dentro de la vivienda y es allí donde ella fallece”, concluyó Muñoz.

Añadió que el hombre herido fue atendido en el hospital Tony Facio. Por ahora, no se habla de ajuste de cuentas, pero, “por el perfil y la dinámica de los hechos, presumimos que puede haber algo de fondo, pero está en ese momento en investigación”.

Seguidilla de homicidios

La enorme lista de homicidios sumó tres víctimas más entre la noche del domingo y la madrugada del domingo.

El primer asesinato ocurrió a las 10:11 p. m. en Chacarita de Puntarenas, donde una unidad de soporte básico atendió a un joven de 20 años, quien presentaba múltiples impactos de bala. Al llegar, los paramédicos determinaron que no tenía signos de vida.

Veintinueve minutos después, a las 10:40 p. m., otra alerta movilizó a los cruzrojistas hasta Cieneguita, en Limón.

Allí valoraron a un estibador de 46 años, a quien un sicario atacó de múltiples balazos en Cieneguita. La víctima, cuyo nombre no trascendió, era colaborador de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Según Muñoz, “llegaron con la intención de asesinarlo con armas 9 milímetros”.

Consultado sobre un posible vínculo con estructuras criminales, el subdirector respondió que “podemos establecer un vínculo entre la víctima y el negocio ilícito de venta de drogas”.

La tercera atención se reportó la madrugada de este martes. A la 1:40 a. m., una unidad de soporte básico se desplazó hasta La Guácima de Alajuela, donde un hombre de 35 años presentaba un impacto de bala en la cabeza.