Joven es asesinado mientras andaba en bicicleta en Puntarenas

El joven fue atacado con arma de fuego cuando viajaba en su bicicleta. El OIJ investiga el caso. Imagen con fines ilustrativos

Un hombre de 25 años de apellido Aguilera falleció la noche de este viernes después de ser atacado con arma de fuego cuando viajaba en bicicleta. El incidente ocurrió cerca de las 7:50 p. m. en Chacarita de Puntarenas.

Según reportes preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Aguilera transitaba por vía pública cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en motocicleta, quienes le dispararon.

El joven fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue declarado fallecido.

Los agentes judiciales llegaron al lugar de los hechos y recolectaron indicios que pueden ser útiles para la investigación.