Dos jóvenes asesinados en Alajuelita y Desamparados durante la madrugada

Víctimas murieron en ataques armados ocurridos la madrugada de este martes realizados con ensañamiento

Por Juan Fernando Lara Salas
Un hombre de unos 30 años cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros en el sector de La Carpio, Uruca.
Agentes del OIJ investigan dos homicidios ocurridos la madrugada de este martes en Alajuelita y Desamparados, donde dos jóvenes fueron atacados a balazos (imagen ilustrativa). Fotografía: (Cruz Roja)







