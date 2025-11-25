Dos jóvenes asesinados en Alajuelita y Desamparados durante la madrugada

Agentes del OIJ investigan dos homicidios ocurridos la madrugada de este martes en Alajuelita y Desamparados, donde dos jóvenes fueron atacados a balazos (imagen ilustrativa). Fotografía:

La madrugada de este martes dejó dos nuevos homicidios en perjuicio de jóvenes de 20 y 22 años atacados con armas de fuego, confirmó la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los casos ocurrieron con poco más de una hora de diferencia en San Felipe de Alajuelita y San Rafael Arriba de Desamparados, ambos con múltiples impactos de bala y con evidente ensañamiento.

El primer hecho se reportó a las 00:15 a.m., cuando un joven de apellido González, de 22 años, se encontraba en una alameda del sector. Según los reportes preliminares, varios sujetos se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas en el rostro y en la clavícula izquierda.

Cuando los paramédicos llegaron al sitio, González ya había fallecido producto de los impactos.

A la 1:30 a.m., otro joven, identificado con el apellido Riso, de 20 años, fue asesinado en San Rafael Arriba. De acuerdo con la información inicial, Riso se encontraba ayudando a otra persona con una bici moto cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y abrieron fuego.

El joven intentó huir, pero fue alcanzado por los atacantes, quienes lo ultimaron en el sitio. Presentaba heridas en la cabeza y el rostro. Los cruzrojistas confirmaron su fallecimiento a su llegada.

La Sección de Homicidios del OIJ asumió las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si los crímenes están relacionados con disputas locales, ajustes de cuentas u otros móviles.