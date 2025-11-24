Sucesos

Tres ataques a balazos en menos de cinco horas dejan un muerto y tres heridos críticos

Cruz Roja confirma que fallecido fue localizado sin signos vitales en Salinas de Caldera

Por Juan Fernando Lara Salas
Fuerza Pública confirmó el hallazgo del cuerpo la noche de este martes en un potrero cerca de la urbanización Lima 2000, en San Nicolás de Cartago. Fotografía:
Fuerza Pública en Puntarenas, llegó a aasegurar la escena donde un hombre fue hallado sin vida tras recibir impactos de bala en la cabeza.(imagen ilustrativa). Fotografía: (Keyna Calder/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

