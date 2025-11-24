Tres ataques a balazos en menos de cinco horas dejan un muerto y tres heridos críticos

Fuerza Pública en Puntarenas, llegó a aasegurar la escena donde un hombre fue hallado sin vida tras recibir impactos de bala en la cabeza.(imagen ilustrativa). Fotografía:

Costa Rica registró, entre la medianoche y el amanecer de este lunes, tres ataques con arma de fuego en distintas zonas del país. Los hechos dejaron a tres hombres heridos de gravedad y a uno fallecido, según confirmó la Cruz Roja Costarricense, que atendió todas las emergencias.

El primer caso se reportó a las 12:34 a. m. en Carrandí de Matina, Limón, donde dos hombres adultos fueron atacados a balazos. Ambos presentaban heridas graves y fueron trasladados en condición crítica, uno al CAIS de Siquirres y el otro a la Clínica de Batán. En la atención participaron dos unidades básicas.

Horas después, a las 3:37 a. m., otro hecho violento se registró en Guaicará de Río Claro, Golfito. En ese sitio, un hombre adulto recibió un disparo en el tórax. Los socorristas lo estabilizaron y lo trasladaron en estado crítico al Hospital Manuel Mora Valverde. La escena fue atendida por una unidad básica.

El tercer ataque ocurrió a las 4:38 a. m. en Salinas de Caldera, Esparza, donde la Cruz Roja halló a un hombre con impactos de bala en la cabeza. Los paramédicos lo encontraron sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

La Cruz Roja indicó que, pese a la cercanía horaria entre los incidentes, se trata de hechos independientes ocurridos en puntos distantes de Limón y Puntarenas.

Las causas de cada ataque quedarán ahora bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).