‘Quiero que le pongan la pena máxima’, madre de Nadia Peraza se dirige por última vez al tribunal de juicio

La madre de Nadia Peraza, Marilyn Espinoza, habló por última vez al tribunal de juicio, la mañana de este miércoles, pocos minutos antes de que finalizara el contradictorio.

Marilyn manifestó su deseo de que se haga justicia por su hija y que se imponga al único sospechoso en el caso, Jeremy Buzano Paisano, los 128 años de prisión solicitados por el Ministerio Público. Esta condena contempla las penas máximas de cada uno de los 21 delitos que el ente fiscal imputó a Buzano.

“Yo lo que quiero es que se haga justicia. Que se tome en cuenta todo lo que hizo él. No solo el femicidio, sino la suplantación, todo lo demás y el daño”, dijo.

“Mucha gente me ve serena y piensa que yo tal vez no siento nada, pero la verdad es que ha sido muy duro para mi levantarme cada día con ese peso. Fue como si me hubieran matado a mi también. Me cuesta demasiado decir que ella no está, que ella ya no va a volver. Es un dolor que no se pasa, no se va. Quiero que le pongan la pena máxima”, agregó.

Nadia perdió contacto con su familia el 20 de febrero del 2024 y sus restos aparecieron casi tres meses después dentro de una refrigeradora en una vivienda en San Pablo de Heredia.

El juicio por ese caso inició el 18 de febrero y estaba previsto para finalizar hasta mediados de abril, pero culminó mucho antes. Este miércoles, tras la declaración de la madre de Nadia, el contradictorio llegó a su fin. El Tribunal dictará sentencia el viernes 20 de marzo a la 1:30 p. m.