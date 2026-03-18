Sucesos

‘Quiero que le pongan la pena máxima’, madre de Nadia Peraza se dirige por última vez al tribunal de juicio

El juicio llegó a su fin este miércoles y el Tribunal definió la fecha en la que dictará sentencia

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Por Natalia Vargas
Juicio Nadia Peraza
Marilyn Espinoza acudió a la mayoría de las audiencias del juicio. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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