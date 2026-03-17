Fiscalía pide larga condena para Jeremy Buzano por muerte de Nadia Peraza. Este es el desglose de los 21 delitos imputados

La Fiscalía pidió, la tarde de este martes, una pena de 128 años de cárcel para Jeremy Buzano Paisano, quien figura como el único sospechoso de asesinar a su expareja sentimental, Nadia Peraza.

Así lo adelantó el fiscal Oscar Serrano Pujol en la etapa de conclusiones del contradictorio en la sala cuatro de los Tribunales de Heredia.

Por el delito de femicidio, Serrano solicitó 35 años de prisión, pero además pidió tres años por el delito de sustracción patrimonial, así como 6 años por cada uno de los 11 delitos de estafa informática y tres años por cada uno de los ocho delitos de suplantación de identidad.

Sin embargo, en caso de una eventual condena, la pena deberá ajustarse al máximo permitido en Costa Rica: 50 años de cárcel.

El fiscal Óscar Serrano (de pie) pidió 128 años de prisión contra Jeremy Buzano, sospechoso del femicidio de Nadia Peraza. A la izquierda, Joseph Rivera, abogado de la familia de la víctima. (Natalia Vargas/La Nación)

“¿Por qué está solicitando esta representación la pena máxima? Esto asociado a lo que señala el artículo 61 del Código Penal. Debe tomar en consideración el tribunal esos aspectos subjetivos, objetivos del hecho punible (delito), la importancia de la lesión y el peligro que se ha dado y rodeado este femicidio, las circunstancias de modo, tiempo y lugar; y los motivos determinantes con relación de las condiciones de la víctima", dijo Serrano.

El fiscal recordó que, según la tesis de ese órgano, Buzano ejerció un ciclo de violencia en contra de la víctima durante cuatro años, con un comportamiento controlador y una “masculinidad abusiva”, que provocó niveles de violencia en contra de su expareja.

Nadia Peraza, víctima de femicidio.

Un ejemplo de ello, según Serrano, es que el sospechoso habría golpeado a Peraza durante su embarazo.

“Estos comportamientos contribuyen a visión despectiva de las mujeres, tratándolas al servicio del agresor. Lo que implica una deshumanización de la víctima”, dijo.

En una intervención posterior, el abogado de la familia de la víctima, Joseph Rivera, pidió las mismas penas contra Buzano, es decir, 128 años de prisión.

Además, para la condena civil, solicitó al tribunal de juicio poco más de ¢144 millones, como pago de las costas, daños y perjuicios del proceso.

Atroz crimen

Nadia Peraza perdió contacto con su familia el 20 de febrero de 2024 en San Rafael de Heredia, lugar donde residía junto a Buzano y la hija que tenían en común.

La mamá de Nadia Peraza, quien declaró en el juicio, siempre anda acompañada de las fotos de su amada hija. (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

El 17 de mayo de ese mismo año, las autoridades localizaron restos humanos dentro de un refrigerador que el imputado había dejado en el jardín de una vivienda alquilada en San Pablo de Heredia.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Buzano habría fragmentado el cuerpo de la víctima y distribuido los restos en distintos recipientes y envoltorios. Además, presuntamente utilizó la tarjeta bancaria y el teléfono celular de Peraza para realizar compras y enviar mensajes a sus familiares con el fin de simular que ella se encontraba con vida.

El homicidio de Nadia forma parte de los 40 femicidios contabilizados en el país en 2024, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

Con las solicitudes de pena por parte de Fiscalía, el juicio por el femicidio entró en la recta final en los Tribunales de Justicia de Heredia; aún deberá referirse el abogado del sospechoso.