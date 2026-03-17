Sucesos

Fiscalía pide larga condena para Jeremy Buzano por muerte de Nadia Peraza. Este es el desglose de los 21 delitos imputados

Juicio se desarrolla en los Tribunales de Heredia. En caso de acogerse la solicitud, la pena deberá readecuarse al máximo permitido en Costa Rica

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Por Natalia Vargas y Sebastián Sánchez
17-03-2026. Juicio de Nadia Peraza en Tribunales de Heredia.
Jeremy Buzano, presunto femicida de su pareja, Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)







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Jeremy BuzanoNadia Perazafemicidio
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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