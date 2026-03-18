Tribunal define fecha para dictar sentencia por el femicidio de Nadia Peraza

El juicio por el femicidio de Nadia Peraza culminó mucho antes de lo estipulado. El contradictorio, que inició el 18 de febrero, estaba previsto para acabar hasta mediados de abril, pero llegó a su fin la mañana de este miércoles.

Durante la última audiencia se escucharon las conclusiones de José Francisco Herrera, abogado del único sospechoso de cometer el crimen, Jeremy Buzano Paisano. Pocos minutos después, Buzano se dirigió brevemente al Tribunal y, por una última vez, también lo hizo la madre de Nadia, Marilyn Espinoza.

El Tribunal, conformado por los jueces Guillermo Arce, Hanzel Araya y Andrea Fonseca, definió que dictarán sentencia el viernes 20 de marzo, a la 1:30 p. m., en la sala cuatro de los Tribunales de Heredia, mismo sitio en el que se llevó a cabo todo el debate.

El juicio contó con el aporte de 30 testigos, todos convocados por el Ministerio Público. Uno a uno, allegados, exparejas, compañeros de trabajo de Nadia, agentes del Organismo de Investigación Judicial y peritos forenses reconstruyeron los hechos, que serán ahora analizados por los juzgadores.

El representante del Ministerio Público, Óscar Serrano Pujol, solicitó el pasado martes la pena máxima a Buzano Paisano y lo señaló como el único responsable de cometer el crimen. El abogado de la familia de Nadia, Joseph Rivera, solicitó la misma condena.

Por su parte, el defensor José Francisco Herrera pidió la absolutoria y liberación inmediata de su cliente este miércoles. Argumentó, entre otras cosas, que la investigación del caso fue débil y la prueba está contaminada.