Sucesos

Tribunal define fecha para dictar sentencia por el femicidio de Nadia Peraza

El Ministerio Pública acusa 21 delitos al único sospechoso de asesinar a la joven, Jeremy Buzano Paisano

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El tribunal lo integran los jueces Guillermo Arce, Hanzel Araya y Andrea Fonseca.
El tribunal lo integran los jueces Guillermo Arce, Hanzel Araya y Andrea Fonseca. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
juicio de Nadia Perazafemicidio de Nadia PerazaNadia PerazaJeremy Buzano Paisano
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.