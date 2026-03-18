Sucesos

Abogado de sospechoso de asesinar a Nadia Peraza pide absolutoria de su cliente; estos fueron sus argumentos

El Tribunal definió una fecha para emitir sentencia

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Por Natalia Vargas
Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza.
Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)







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Femicidio de Nadia PerazaJeremy Buzano Paisano
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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