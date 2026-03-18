Abogado de sospechoso de asesinar a Nadia Peraza pide absolutoria de su cliente; estos fueron sus argumentos

Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza.

La mañana de este miércoles, en los Tribunales de Heredia, José Francisco Herrera, el abogado del único sospechoso de asesinar a Nadia Peraza, solicitó la absolutoria de toda pena y responsabilidad al imputado Jeremy Buzano Paisano.

Herrera pidió, además, que se ordene su libertad inmediata y que se declare sin lugar la querella y la acción civil resarcitoria.

Durante sus conclusiones, el abogado argumentó que la investigación del caso fue “débil” y “frágil”. Agregó que la prueba fue contaminada por una mala diligencia en la pesquisa.

Marilyn Espinoza, madre de Nadia Buzano, dio una pequeña declaración al final del juicio, donde pidió que se haga justicia. A su derecha su representante legal, Joseph Rivera y a la izquierda el fiscal Oscar Serrano. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

Sobre este último hecho, Herrera se refirió específicamente al hallazgo del cuerpo de Nadia, que apareció descuartizado dentro de una nevera en el patio frontal de una vivienda en San Pablo de Heredia, el 16 de mayo de 2024, tres meses después de su desaparición.

La primera vez que se abrió la nevera fue justo esa tarde, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial llegaron a la casa y solicitaron al propietario abrir el electrodoméstico.

Así lo hizo un ayudante del señor, de apellido Rayo, luego de cortar un amarre con una tijera. Herrera indicó que esa diligencia se realizó sin tener una debida orden judicial y, por ello, la escena fue contaminada.

Durante su ponencia, también respaldó el testimonio de su cliente, quien habló por primera vez ante el Tribunal el pasado 17 de marzo y se contradijo, una vez más, sobre cómo se lesionó la mano izquierda la madrugada del 23 de febrero del 2024, tres días después de que la joven perdió contacto con su familia.

El tribunal lo integran los jueces Guillermo Arce, Hanzel Araya y Andrea Fonseca. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

Buzano indicó al Tribunal que ese día Nadia no estaba en la casa, pese a que, durante el juicio, un testigo afirmó que dejó a la joven en esa misma vivienda la noche del 22 de febrero después del trabajo.

“Si la persona fallecida no estaba, ¿cómo le pudo haber dado muerte Jeremy? Es imposible”, aseveró el abogado.

Herrera reiteró que, en última instancia, su cliente no sabía lo que almacenaba en la refrigeradora que él mismo mantuvo en la vivienda que habitaba entonces.

“Para quebrar en una báscula ese principio de inocencia... Es muy pesado quebrarlo si el Tribunal no tiene certeza suficiente, precisa y consciente de que, efectivamente, mi defendido realizó el hecho o los hechos que se le vienen atribuyendo”, sentenció el abogado.

Buzano habló una última vez ante el tribunal la mañana de este miércoles y, en una breve intervención, fustigó que se le haya pintado como “un monstruo” durante este proceso judicial.

Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

“Solo quería referirme aquí a que me han pintado como alguien que no tiene sentimientos, ha estado fuera de lugar, creo. (...) Obviamente esta situación a mí me ha afectado demasiado, quería recalcarlo, nada más. Perdí a mi hija, a mi esposa, y eso ha sido muy complicado”, concluyó.

El Ministerio Público pidió, la tarde de este martes, una pena de 128 años de cárcel para Buzano Paisano. El ente fiscal sostiene que el sujeto es el único responsable de cometer el crimen.

El Tribunal dictará sentencia el viernes 20 de marzo a la 1:30 p. m. en la sala cuatro de los Tribunales de Heredia.