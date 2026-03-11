En 18 años nunca había visto un caso así: forense declara en juicio por femicidio de Nadia Peraza

El asesinato de Nadia Peraza causó conmoción desde el día en que se reportó el hallazgo de su cuerpo dentro de una refrigeradora en una vivienda en San Pablo de Heredia, e incluso dos años después, durante el recuento de los detalles del caso en el juicio que busca esclarecer el crimen.

El pasado martes, durante una audiencia en los Tribunales de Heredia, una médico forense de apellidos Solano González, quien estuvo a cargo del levantamiento del cuerpo de Nadia, afirmó que en 18 años de trabajar en esta materia nunca había visto restos en ese estado.

Nadia apareció el 17 de mayo del 2024, casi tres meses después de que la joven perdió contacto con su familia. Esta joven fue desmembrada y partes de su cuerpo almacenadas en envases de plástico, como tarros de leche, de cloro y Suavitel. Además, se hallaron restos óseos completamente limpios, envueltos en ropa. Tejido humano también apareció dentro de loncheras, entre sábanas y telas.

Familiares de Nadia Peraza han acudido a algunas audiencias del juicio, demandando justicia para la joven. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Ver este grado de separar tejidos, separar órganos, separar cada segmento y cada hueso, es una primera vez. En todos los escenarios que he visto en todos estos 18 años es la primera vez que vemos uno así”, lamentó.

Solano explicó que no es la primera vez que debe atender un caso en el que un cuerpo fue desmembrado, pero lo usual es ver la separación de las extremidades, aunque no con este grado de minuciosidad.

La persona que desmembró el cuerpo de Nadia, explicó, tuvo que haber utilizado un objeto con mucho filo y la causa de muerte es, sin duda, homicida.

En el caso de Nadia, el único sospechoso de asesinarla es su expareja, Jeremy Buzano Paisano.

Nadia Peraza y Buzano Paisano tuvieron un hija, hoy de cuatro años. (Natalia Vargas/La Nación)

‘He tratado de olvidar’

Esta no es la primera vez durante el debate que un funcionario con amplia experiencia se manifiesta impactado por la forma en la que se halló el cuerpo de Nadia.

El 2 de marzo, durante una audiencia, uno de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a cargo de la escena del femicidio narró el impacto emocional y las secuelas psicológicas que vive, incluso dos años después del crimen.

“He tratado de olvidar”, dijo visiblemente afectado durante su declaración. “La crueldad humana en su máximo esplendor, tener la paciencia de llegar y hacer eso”, agregó.

Este funcionario, de apellido Pérez y con 26 años de servicio en la Policía Judicial, afirmó haber visto escenas atroces en accidentes de tránsito o cuerpos que acabaron en estado de descomposición.

El agente manifestó secuelas tras el hallazgo del cuerpo de Nadia Peraza en San Pablo de Heredia. (Natalia Vargas/La Nación)

Este caso, sin embargo, lo marcó como ningún otro, al punto de que afirma que continúa recibiendo atención psicológica y experimentando ataques de ansiedad tan severos que llegó a confundir con infartos.

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, indicó que solicitará 196 años de cárcel para Buzano Paisano, pues los detalles revelados durante el juicio le hacen presumir que “este sujeto es un peligro”.

“No podemos permitir que salga en 20 años a seguir matando mujeres”, sentenció.

Por su parte, el abogado de Buzano, José Francisco Herrera, ha insistido en la inocencia de su cliente desde el inicio del debate.

Las audiencias se retomarán el viernes con la declaración de dos peritos forenses. Aunque estaba previsto que el juicio se extendiera hasta por dos meses, es posible que la próxima semana empiece la fase de conclusiones.