Sucesos

En 18 años nunca había visto un caso así: forense declara en juicio por femicidio de Nadia Peraza

El cuerpo de Nadia apareció desmembrado dentro de una refrigeradora en el patio de una vivienda en San Pablo de Heredia

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
23/02/2026/ fotos del juicio del caso de Nadia Peraza realizado en los tribunales de Heredia / ante los jueces comparecieron a declarar los testigos Gerardo Arguedas quien transporto la refrigeradora y yna amiga de Nadia / Foto John Durán
Jeremy Buzano Paisano es el único sospechoso de asesinar a Nadia Peraza. (John Duran/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nadia Perazafemicidio de Nadia PerazajuicioTribunales de HerediaJeremy Buzano Paisano
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.