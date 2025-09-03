Foros

Ola trepidante de femicidios y hostil silencio del gobierno

Resulta imposible olvidar el fracaso de proyectos como los llamados Puntos Violeta, una iniciativa que consumió recursos públicos y fue objeto de inauguraciones pomposas, pero no tuvo ningún impacto real en la protección de las mujeres en riesgo

Por Montserrat Ruiz Guevara
Femicidios violencia contra las mujeres
Los femicidios no son fruto de tendencias virales o 'copycat'. Representan fallas sistémicas: ausencia del Estado, negligencia presupuestaria, políticas fallidas y un discurso que revictimiza y externaliza culpables. (Shutterstock/Shutterstock)







femicidiosPuntos Violetaviolencia contra las mujeresMontserrat Ruiz

