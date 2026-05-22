Editorial

Editorial: ¿Más confrontación? ¿Por qué gobernar desde el ataque permanente?

Solo 48 horas después de haber convocado al diálogo institucional, la presidenta recurrió a sarcasmos y descalificaciones contra jerarcas judiciales. ¿Por qué dinamitar de nuevo los puentes?

EscucharEscuchar
Por La Nación
20 de mayo del 2026. Casa Presidencial. 12:30 p.m. La presidenta de la República Laura Fernández junto con su gabinete y diputados de la banca PPSO brindaron la primera conferencia de prensa del actual gobierno. Mediante una modalidad muy diferente a lo acostumbrado, los representantes del gobierno presentaron su agenda, logros y proyectos durante éstas primeras semanas de gestión. En la foto: La Presidenta saluda a algunos diputados de la fracción oficialista. . Foto: Albert Marín .
En su apuesta por exhibir firmeza, Laura Fernández incurrió en innecesarias descalificaciones contra jerarcas judiciales a quienes, apenas dos días antes, había invitado a Casa Presidencial con el propósito de reactivar el diálogo institucional. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialLaura FernándezconfrontacióndiálogoPoder JudicialsarcasmoOrlando AguirrePatricia Solanoataques
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.