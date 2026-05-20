Política

Laura Fernández justifica retiro de celulares a visitantes por caso de exministra, pero permite su uso al gabinete

‘Si vamos a estar sin teléfono, estamos todos sin teléfono’ dice la oposición. Medida se aplicó durante las reuniones que sostuvo la presidenta con los diputados y jerarcas judiciales

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Por Sebastián Sánchez
20 de mayo del 2026. Casa Presidencial. 12:30 p.m. La presidenta de la República Laura Fernández junto con su gabinete y diputados de la banca PPSO brindaron la primera conferencia de prensa del actual gobierno. Mediante una modalidad muy diferente a lo acostumbrado, los representantes del gobierno presentaron su agenda, logros y proyectos durante éstas primeras semanas de gestión. En la foto: La Presidenta saluda a algunos diputados de la fracción oficialista. . Foto: Albert Marín .
La presidenta Laura Fernández justificó la prohibición de celulares a la oposición durante las reuniones que sostuvo. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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