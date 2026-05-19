Diputadas cuestionan trato desigual en reunión con Laura Fernández; miembros del gabinete sí podían usar el celular

Las diputadas Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Abril Gordienko del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cuestionaron las condiciones impuestas durante la reunión sostenida este martes con la presidenta Laura Fernández en Casa Presidencial, luego de que a los legisladores se les prohibió ingresar con celulares, mientras que miembros del gabinete sí podían utilizarlos durante el encuentro.

Según denunció Gordienko, la directriz no se aplicó de forma equitativa para todos los presentes en la sala.

“A nosotros no se nos permitió entrar con celular, pero había ahí ministros y funcionarios con celular. Incluso, en algún momento me pareció que me estaban enfocando a mí y consultando el celular y viendo cosas y hasta riéndose. En fin, eso me pareció inadecuado”, comentó.

Claudia Dobles y Abril Gordienko criticaron la orden de Casa Presidencial de retirarles celulares y tabletas

Por su parte, Dobles aseguró que la medida representó una “desconsideración” hacia las fracciones invitadas y pidió que, en futuras reuniones, las reglas sean iguales para todas las partes.

“Esperaría que la próxima vez que se nos convoque, que la cortesía de que no haya nadie con teléfonos, ni relojes, ni iPads, ni ninguno de esos mecanismos, pues sea recíproco”, señaló.

“Si en todo caso vamos a estar todos sin teléfono, estamos todos sin teléfono. Pero lo que no corresponde es que nosotros nos quiten el teléfono, repito, bajo ningún tipo de jurisprudencia. La Casa Presidencial es la casa de los y las costarricenses, esto no es un recinto privado”, agregó.

Representantes de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio también enfrentaron la misma restricción.

La presidenta Laura Fernández sostuvo una serie de reuniones con las fracciones de oposición este martes 19 de mayo. La mandataria atendió en Casa Presidencial, en Zapote, a cada bancada por separado.