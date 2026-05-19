Política

Diputadas cuestionan trato desigual en reunión con Laura Fernández; miembros del gabinete sí podían usar el celular

Claudia Dobles y Abril Gordienko cuestionaron que Casa Presidencial les prohibiera ingresar con celulares mientras el gabinete sí lo utilizaba.

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Por Yucsiany Salazar y Lucía Astorga
Reunión de Laura Fernández con diputados de oposición
Reunión de Laura Fernández con diputados de oposición (Cortesía de Casa Presidencial/Cortesía de Casa Presidencial)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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