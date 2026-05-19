Diputadas denuncian que se les prohibió ingresar con celulares o tabletas a reunión con Laura Fernández

Claudia Dobles y Abril Gordienko calificaron de "hostil" y "sin sustento legal" la directriz del Poder Ejecutivo en Zapote.

Las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko confirmaron que se les prohibió ingresar con teléfonos celulares y tabletas a la reunión oficial que mantienen con la presidenta, Laura Fernández, en la Casa Presidencial.

La prohibición al ingreso de dispositivos tecnológicos generó molestia entre las legisladoras, quienes calificaron la directriz como una medida restrictiva y carente de sustento legal para un encuentro de carácter político.

Las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko confirman que se les prohibió ingresar con celulares y tabletas a la reunión con la presidenta Laura Fernández en la Casa Presidencial.

Gordienko tildó la disposición de la sede del Ejecutivo como una “señal hostil”.

“A mí me parece una señal francamente hostil el que no confíen en que no vamos a hacer nada malo con nuestros celulares. Eso de entrada no me agrada, pero bueno, veremos qué tal fluye la conversación”, manifestó la diputada.

Llegada de la diputada Abril Gordienko a Casa Presidencial, este 19 de mayo. (John Durán/John Durán)

Dobles, por su parte, argumentó que la Casa Presidencial es un espacio público que pertenece a todos los costarricenses, por lo que la restricción carece de base jurídica.

“Llama poderosamente la atención que nos dijeron que nos van a quitar los celulares y también las tabletas. Esto no tiene ningún tipo de jurisprudencia; es decir, esto no se basa en ninguna ley”, reclamó Dobles.

Para la legisladora, este tipo de acciones evidencian una profunda falta de confianza por parte del Poder Ejecutivo hacia los miembros del Congreso.

La diputada Claudia Dobles le tuvo que dar su celular a su asesor antes de ingresar a la reunión con el Ejecutivo. (John Durán/John Durán)

“Pareciera que hay suspicacias y falta de confianza de lo que se puede hacer con un celular aquí. Tal vez ellos han tenido malas experiencias, pero esas experiencias han sido con gente de su propio gabinete”.

“Entonces sí me llama la atención, nosotros por supuesto que en el espíritu de poder tener la reunión, lo que yo voy a hacer es que le voy a entregar mi celular a una persona que me acompaña, pero sí me parece que no corresponde. No está amparado en ninguna ley y ciertamente lo cordial no quita lo valiente, tampoco me parece buena cortesía”, concluyó Dobles.

Representantes de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) también enfrentaron la misma restricción de seguridad al intentar ingresar al recinto de Zapote.

La presidenta Laura Fernández sostiene una serie de reuniones con las fracciones de oposición este martes 19 de mayo. La mandataria atiende en Casa Presidencial, en Zapote, a cada bancada por separado.