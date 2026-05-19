Política

Diputadas denuncian que se les prohibió ingresar con celulares o tabletas a reunión con Laura Fernández

Las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko criticaron la orden de Casa Presidencial de retirarles celulares y tabletas antes de reunirse con Laura Fernández.

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Por Yucsiany Salazar y Lucía Astorga
Claudia Dobles y Abril Gordienko calificaron de "hostil" y "sin sustento legal" la directriz del Poder Ejecutivo en Zapote.
Claudia Dobles y Abril Gordienko calificaron de "hostil" y "sin sustento legal" la directriz del Poder Ejecutivo en Zapote. (John Durán/John Durán)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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