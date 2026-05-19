Claudia Dobles confirma cuáles temas pondrá sobre la mesa en su reunión con Laura Fernández

Claudia Dobles asiste a la reunión con Laura Fernández este 19 de mayo.

La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), confirmó cuáles temas hablará con la presidenta Laura Fernández durante la reunión programada a partir de las 11:00 a. m. de este martes en Casa Presidencial.

“La expectativa es de que este sea un espacio genuino de trabajo de manera transparente y que busque resultados para Costa Rica”, mencionó.

Entre los temas que aseguró que pondrá sobre la mesa está la seguridad, educación, listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), costo de la vida, entre otros.

Además, Dobles precisó que con respecto a seguridad, propondrá dos proyectos de ley que se han presentado y no están convocados en este momento: uno para mejorar los procesos de prisión preventiva y otro sobre el lavado de dinero y legitimación de capitales.

“Costa Rica requiere menos pleito, más resultados y para dar resultados se necesita trabajo en equipo y diálogo”, afirmó.

Laura Fernández sostiene una serie de reuniones con las fracciones de oposición en Zapote, cada una por separado.