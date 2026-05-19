Política

Claudia Dobles confirma cuáles temas pondrá sobre la mesa en su reunión con Laura Fernández

Dobles afirmó que también hablará con la mandataria sobre dos proyectos de ley en seguridad que todavía no están convocados.

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Por Yucsiany Salazar y Lucía Astorga
Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026.
Claudia Dobles asiste a la reunión con Laura Fernández este 19 de mayo. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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