Laura Fernández anuncia resultados de reunión con el Poder Judicial: ‘Tal vez no alcanzamos todos los acuerdos, pero sí hubo disposición’

La presidenta Laura Fernández y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia atienden a la prensa al finalizar su reunión este 18 de mayo de 2026.

La presidenta Laura Fernández se pronunció luego de la reunión que sostuvo con jerarcas del Poder Judicial, este lunes 18 de mayo en Casa Presidencial, en momentos en los que diferentes actores reconocen la necesidad de hacer mejoras en el sistema de justicia, pero con profundas diferencias en el tono y el enfoque para abordar el tema.

“Yo expuse algunos temas delicados, desde las ‘pifias’ de algunos jueces, también la politización y la persecución política por parte del Poder Judicial”, comentó Fernández, quien recibió en Zapote al presidente de la Corte, Orlando Aguirre; el fiscal General, Carlo Díaz y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Otro de los temas, precisó la mandataria, fue el presupuestario del Poder Judicial, el cuál -según dijo- es mayor al estipulado por la Constitución Política y aseguró que no aumentaría los fondos si no ve una mejora en los resultados.

Entre las propuestas que mencionó Fernández son posibles reformas a la Ley de Ejecución de la Pena, al Código Procesal Penal, así como otras iniciativas que llevará a la Asamblea Legislativa.

“Tal vez no alcanzamos todos los acuerdos que yo les planteé, pero sí hubo disposición”, comentó la presidenta, a la vez que mencionó que dentro de sus peticiones al Poder Judicial está no bloquear la agenda de reformas que van a proponer.

Entre otros temas atendidos, la mandataria pidió más agilidad en el levantamiento de cuerpos por accidentes de tránsito en carretera, y en la coordinación de allanamientos entre la Policía Control de Drogas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La presidenta también indicó que el próximo viernes 29 de mayo convocará a los 57 diputados a una “encerrona” para ver los datos reales del estado de la seguridad pública.