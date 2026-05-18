Política

Laura Fernández anuncia resultados de reunión con el Poder Judicial: ‘Tal vez no alcanzamos todos los acuerdos, pero sí hubo disposición’

Laura Fernández se reunió este lunes con jerarcas de la Corte, OIJ y Fiscalía y aprovechó para criticar supuesta persecución política y politización en ese poder de la República

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Por Yucsiany Salazar
La presidenta Laura Fernández y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia atienden a la prensa al finalizar su reunión este 18 de mayo de 2026.
La presidenta Laura Fernández y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia atienden a la prensa al finalizar su reunión este 18 de mayo de 2026. (Cristian Mora/Cristian Mora)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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