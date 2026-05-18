Política

Laura Fernández pone condiciones al Poder Judicial para aumentar presupuesto: ‘No me veo dándole más recursos si no mejora los resultados’

La mandataria señaló que las autoridades judiciales reciben ¢57.800 millones más de lo obligado por la Constitución Política para este año.

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Por Yucsiany Salazar

La presidenta Laura Fernández mencionó, en conferencia de prensa luego de la reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, las condiciones para subir el presupuesto a las autoridades judiciales.








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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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