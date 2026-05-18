Política

Estos son los 6 acuerdos entre Laura Fernández y el Poder Judicial tras reunión sobre seguridad y reformas judiciales

Presidenta anunció coordinaciones con Fiscalía y OIJ, revisión de medidas de ejecución penal y trabajo conjunto contra infiltraciones del crimen organizado en el sistema judicial

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Por Cristian Mora
La presidenta Laura Fernández y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia atienden a la prensa al finalizar su reunión este 18 de mayo de 2026.
La presidenta Laura Fernández y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia atienden a la prensa al finalizar su reunión este 18 de mayo de 2026. (Cristian Mora/Cristian Mora)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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