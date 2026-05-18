Estos son los 6 acuerdos entre Laura Fernández y el Poder Judicial tras reunión sobre seguridad y reformas judiciales

La presidenta Laura Fernández y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia atienden a la prensa al finalizar su reunión este 18 de mayo de 2026.

La presidenta Laura Fernández detalló este lunes los acuerdos alcanzados tras la reunión sostenida con jerarcas del Poder Judicial, en medio de discusiones sobre seguridad, crimen organizado y reformas judiciales.

El encuentro contó con la participación de Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, presidenta de la Sala III; Carlo Díaz, fiscal general; y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Estos son los principales puntos anunciados por la mandataria:

1. Canal de comunicación sobre cambios en medidas de ejecución penal

Fernández aseguró que se acordó crear un mecanismo de comunicación entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo para alertar sobre cambios en medidas de ejecución de pena relacionadas con privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

Según explicó, el objetivo es revisar casos donde se otorguen beneficios penitenciarios o medidas alternativas antes del plazo esperado.

2. Mayor coordinación entre OIJ, Fiscalía y Seguridad Pública

La presidenta afirmó que el OIJ y la Fiscalía participarán en reuniones de coordinación convocadas por el Ministerio de Seguridad Pública.

El objetivo será discutir operativos, estrategias y acciones relacionadas con seguridad nacional y crimen organizado.

3. Refuerzo de controles anticorrupción en el Poder Judicial

Fernández indicó que hubo disposición para fortalecer medidas contra eventuales infiltraciones del narcotráfico y crimen organizado dentro del sistema judicial.

Según dijo, también se buscará informar con mayor transparencia sobre investigaciones y sanciones relacionadas con corrupción judicial.

4. Discusión sobre uso de pruebas de polígrafo

La mandataria señaló que durante la reunión se conversó sobre la posibilidad de incorporar pruebas de polígrafo a funcionarios vinculados con investigaciones sensibles relacionadas con crimen organizado.

5. Agilizar levantamiento de cuerpos en accidentes de tránsito

Otro de los acuerdos mencionados busca reducir los tiempos de espera en carreteras cuando ocurren accidentes mortales y se requiere el levantamiento de cuerpos por parte del OIJ.

6. Reducir tiempos para ejecutar allanamientos antidrogas

Fernández aseguró que también se discutió la necesidad de agilizar la ejecución de allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD) al OIJ.

Según afirmó, actualmente algunos operativos tardan entre 15 días y un mes en concretarse.

Los temas donde no hubo consenso

Sin acuerdo sobre reformas impulsadas por el Ejecutivo

Fernández aseguró que pidió al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, que el Poder Judicial no “bloquee” el paquete de reformas legales que el Gobierno planea presentar en junio.

Sin embargo, indicó que no hubo acuerdo sobre ese punto y que Aguirre manifestó que no podía asumir ese compromiso durante la conversación.

Sin acuerdo sobre supuesta “persecución política”

La mandataria también afirmó que planteó su preocupación sobre lo que considera una “persecución política” contra funcionarios del Gobierno por parte del Poder Judicial.

No obstante, reconoció que tampoco hubo consenso sobre ese tema durante la reunión.