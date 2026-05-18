El País

Carlo Díaz pedirá a Laura Fernández fortalecer el trabajo conjunto: ‘debemos dejar las diferencias’

El fiscal general Carlo Díaz afirmó que pedirá mayor coordinación entre poderes para enfrentar la violencia y defender la independencia del Ministerio Público

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Por Yucsiany Salazar
Laura Fernández, presidenta electa, y Carlo Díaz, fiscal general
Laura Fernández, presidenta electa, y Carlo Díaz, fiscal general (Archivo LN/Archivo LN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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