Carlo Díaz pedirá a Laura Fernández fortalecer el trabajo conjunto: ‘debemos dejar las diferencias’

El fiscal general, Carlo Díaz, adelantó que pedirá a la presidenta Laura Fernández dejar atrás los “ataques institucionales” y fortalecer el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública para enfrentar el narcotráfico y la ola de homicidios que golpea al país.

La presidenta Laura Fernández sostendrá este lunes su primera reunión con las autoridades del Poder Judicial, tras asumir las riendas del gobierno.

El encuentro se da en un contexto en el que distintos actores reconocen la necesidad de mejorar la operatividad del sistema de justicia, pero con profundas diferencias en el tono y el enfoque para abordar el tema.

“Para mí esta reunión reviste muchísima importancia. Y sabemos que ahorita tenemos una lucha muy difícil, llevamos 4 años y con una cantidad importante de homicidios, incluso y recientemente lo hemos visto también, se ha atentado ya contra la vida de oficiales del orden y de investigación judicial y varios de la Fuerza Pública”, dijo en una entrevista durante el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda.

“Creo que en esta lucha contra el narcotráfico, lo que nosotros vamos a solicitar es trabajar de manera conjunta, eso siempre para nosotros es la prioridad”, agregó Díaz.

‘Debemos dejar las diferencias’

Díaz aseguró que la reunión programada para este lunes a las 9:30 a. m. entre la mandataria y autoridades del Poder Judicial representa una “gran oportunidad” para reconstruir la coordinación entre instituciones y defender la independencia judicial frente a propuestas que, según dijo, buscan debilitar al Ministerio Público y a la Sala Constitucional.

“Son temas políticos, no sea tal vez a alguna persona le convenga o algún sistema o político le convenga manejar, porque esa es la palabra, manejar, a la Sala Constitucional y manejar al Ministerio Público. (...) Yo he dado la lucha por mantener la independencia del Ministerio Público de actuar de manera objetiva, y creo que hasta mis últimos días sea a donde sea que tenga que terminar esa lucha, siempre la haré”, comentó.

Entre las propuestas que buscan debilitar al Poder Judicial mencionó separar al Ministerio Público del Poder Judicial, reformas que han estado “en la conversación” para modificar la independencia de la Sala Constitucional, y el levantamiento de garantías individuales.

“Debemos de dejar las diferencias que de alguna manera se hacen ver a veces desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial, eliminar esos ataques, de vernos como divididos y más bien priorizar, reitero, el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones”, recalcó.

El fiscal general afirmó que una coordinación más estrecha entre instituciones podría reflejarse rápidamente en las calles, especialmente en zonas golpeadas por disputas territoriales entre grupos criminales.