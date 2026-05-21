El País

Panamá frena venta de energía a Costa Rica por críticas de Laura Fernández

‘Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia (...), no es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa’, dice presidente panameño José Raúl Mulino.

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Por AFP
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. (La Nación/La Nación)







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