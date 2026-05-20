Política

Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, eleva el tono contra Panamá por disputa comercial

Es la segunda vez que la mandataria costarricense se refiere a la disputa. Panamá ya había rechazado las primeras palabras de Fernández

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Por Sebastián Sánchez
Panama respondió a las palabras de Laura Fernández sobre disputa comercial.
Panama respondió a las palabras de Laura Fernández sobre disputa comercial. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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