Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, eleva el tono contra Panamá por disputa comercial

La presidenta de la República, Laura Fernández, elevó su tono con respecto a la disputa comercial que mantiene Costa Rica con Panamá sobre restricciones que las autoridades canaleras impusieron a varios productos costarricenses, desde el 2019.

“Yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica: productores de lácteos, de papa y cebolla. Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, dijo Fernández durante la conferencia de prensa de este miércoles.

La presidenta ordenó al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, crear una mesa de trabajo bilateral “que tiene que dar resultados”.

Fernández descartó, además, asistir a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) a realizarse en Panamá porque “hay mucho que hacer en Costa Rica”.

El pasado 15 de mayo, la Cancillería de Panamá reaccionó a otras declaraciones de Fernández sobre el mismo tema. Esa nación rechazó categóricamente cualquier “narrativa” que pretenda presentar la actual diferencia comercial con Costa Rica “como una acción unilateral o arbitraria” de su parte.

Ese mismo día, Fernández dijo durante una conferencia de prensa con motivo del Día del Agricultor, en Campo Ayala, Cartago, la gobernante expresó: “El tema del bloqueo comercial que nos tiene Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también.

“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex (Ministerio de Comercio Exterior). He trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales, porque yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, afirmó.

Frente a estas declaraciones, las autoridades canaleras señalaron que los productores y exportadores de su país supuestamente enfrentan restricciones sanitarias y comerciales impuestas por Costa Rica desde hace años.

De acuerdo con el documento panameño, las medidas costarricenses afectaron de manera significativa a las empresas, los empleos y los sectores productivos panameños.

“Diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados altamente exigentes como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin soluciones concretas, pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá”, dice el comunicado de la nación vecina.

Panamá afirmó que “tiene el derecho y la obligación soberana de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales”.

El comunicado enfatiza que el país actúa siempre conforme al derecho internacional y a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Cancillería panameña aclaró que solicitó evaluaciones técnicas recíprocas de los sistemas sanitarios, pero Costa Rica decidió posteriormente no someterse a dichos análisis.

“El recurso de apelación presentado por Panamá ante la OMC constituye el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el sistema multilateral de comercio y debe entenderse dentro del marco institucional y jurídico internacional.”

El canciller Manuel Tovar atendería la situación, según indicó la presidenta. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Origen de disputa

Ante la imposición de restricciones por parte de Panamá a varios productos costarricenses, desde el 2019, Costa Rica solicitó, en agosto del 2021, la creación de un grupo especial ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC.

En diciembre del 2024, un panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio la razón a Costa Rica en el proceso de demanda que impugnó ante el Estado de Panamá por las trabas, principalmente, al comercio de la leche.

El fallo, publicado el 5 de diciembre, consta de 392 páginas. En sus conclusiones, aplica el principio de economía procesal y respalda los alegatos de Costa Rica sobre las restricciones impuestas a la exportación de fresas, productos lácteos y cárnicos, piña, plátano y banano.

Sin embargo, en enero del 2025, las autoridades panameñas decidieron apelar ante la OMC, pese a las sugerencias de Costa Rica de evitar este proceso por la inactividad provocada por la no elección de los miembros de instancia de apelación en el organismo.

En palabras a La Nación, el entonces ministro de Comex y hoy canciller, Manuel Tovar, reveló que han tratado de reunirse con las autoridades panameñas con resultados infructuosos.

“Hemos tocado la puerta a Panamá, llevamos seis meses sin obtener respuesta para sentarnos. Seis meses y más de una vez. Por supuesto que esto genera dolor, sobre todo viniendo de un amigo tan cercano como Panamá”, aseguró el ministro.

El jerarca reprochó la actitud de Panamá: “Es una situación penosa, siendo dos países vecinos que vivimos en armonía (...) y así nos tratan. Lo que está ocurriendo hoy en día es un embargo comercial”.

Al cierre del 2025, las exportaciones hacia Panamá ascendieron a $671,3 millones frente a $326,8 millones en importaciones, lo que arroja un superávit para Costa Rica de$344,5 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).