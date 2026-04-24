Panamá ignora a Costa Rica: 6 meses de silencio ante conflicto comercial, asegura jerarca del Comex

Manuel Tovar, jerarca del Comex, tildó la situación como un 'embargo comercial' que afecta principalmente al sector lácteo nacional.

Las autoridades comerciales de Panamá no han atendido por seis meses las solicitudes de Costa Rica para analizar el conflicto comercial entre ambas partes, el cual ya arribó a siete años con afectaciones estimadas en más de $100 millones hasta el 2025.

Además, el sector lácteo, que es el más perjudicado, ha dejado de colocar unos $40 millones anuales.

Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), reveló a La Nación que han tratado de reunirse con las autoridades panameñas con resultados infructuosos.

“ Hemos tocado la puerta a Panamá, llevamos seis meses sin obtener respuesta para sentarnos. Seis meses y más de una vez . Por supuesto que esto genera dolor, sobre todo viniendo de un amigo tan cercano como Panamá”, aseguró el ministro.

Manuel Tovar sobre conflicto con Panamá

El jerarca reprochó la actitud de Panamá: “Es una situación penosa, siendo dos países vecinos que vivimos en armonia (...) y así nos tratan. Lo que está ocurriendo hoy en día es un embargo comercial”.

Al cierre del 2025, las exportaciones hacia Panamá ascendieron a $671,3 millones frente a $326,8 millones en importaciones, lo que arroja un superávit para Costa Rica de $344,5 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Trasciende a nivel político

Tovar tildó la decisión de Panamá como un embargo comercial.

“Esto yo considero que ya trasciende lo comercial. Esto debe ser un tema de política externa”, aseguró Tovar, a la vez que indicó que ya conversó al respecto con la presidenta electa, Laura Fernández.

“Ella (Fernández) está altamente preocupada por esto. Ella quiere resolverlo. Ella tiene una sensibilidad con el sector agro y está preocupada, genuinamente preocupada. Lo que pasa es que nosotros tenemos un margen de actuación limitado”, añadió el jerarca.

Explicó que Costa Rica no actuará al margen de la ley y no realizará acciones similares como respuesta a Panamá.

“El sistema internacional no nos permite retaliar (aplicar represalias) ilegalmente, sino con una autorización de un tribunal arbitral ante el incumplimiento de una apelación”, recalcó.

Tovar además destacó la balanza comercial positiva a favor de Costa Rica.

Además de los productos lácteos, Panamá mantiene restringidas las exportaciones de productos cárnicos frescos y procesados, fresas, bananos y piña, entre otros, por argumentos sanitarios y fitosanitarios.

El titular del Comex indicó que las medidas sanitarias y fitosanitarias son para proteger la salud, la inocuidad alimentaria y la vida, y no para levantar la producción de un país restringiendo las importaciones.

“Eso es evidencia pública que ha quedado demostrada y registrada de que la razón que está detrás de las medidas establecidas por Panamá es levantar su industria, que es un espíritu legítimo, pero no por esta vía”, resaltó Tovar.

Origen de disputa

Panamá impuso restricciones a varios productos costarricenses desde el 2019. Ante la falta de respuesta de las autoridades panameñas, Costa Rica solicitó en agosto del 2021 la creación de un grupo especial ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC.

En diciembre del 2024, un panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio la razón a Costa Rica en el proceso de demanda que impugnó ante el Estado de Panamá por las trabas, principalmente, al comercio de la leche.

El fallo, publicado el 5 de diciembre, consta de 392 páginas. En sus conclusiones, aplica el principio de economía procesal y respalda los alegatos de Costa Rica sobre las restricciones impuestas a la exportación de fresas, productos lácteos y cárnicos, piña, plátano y banano.

Sin embargo, en enero del 2025, las autoridades panameñas decidieron apelar ante la OMC el fallo favorable a Costa Rica, pese a las sugerencias de Costa Rica de evitar este proceso por la inactividad provocada por la no elección de los miembros de instancia de apelación en el organismo.