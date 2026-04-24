Economía

Panamá ignora a Costa Rica: 6 meses de silencio ante conflicto comercial, asegura jerarca del Comex

El conflicto comercial entre Costa Rica y Panamá se inició en 2019 y acumula pérdidas por más de $100 millones a productores costarricenses

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Por Gustavo Ortega Campos
24/04/2026/ Manuel Tovar Rivera Ministro de Comercio Exterior / Foto John Durán
Manuel Tovar, jerarca del Comex, tildó la situación como un 'embargo comercial' que afecta principalmente al sector lácteo nacional. (JOHN DURAN/John Durán)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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