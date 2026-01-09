Costa Rica estima en $100 millones daño generado por conflicto comercial con Panamá

A pesar de haber ganado el caso ante un panel de la OMC, Costa Rica enfrenta pérdidas crecientes por el litigio comercial con Panamá, luego de que ese país apelara el fallo en 2025. Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, dijo estar dispuesto a conversar de inmediato con las autoridades del vecino país.

Costa Rica acumula afectaciones por $100 millones a causa del litigio comercial con Panamá, que continúa sin un punto final. La estimación fue señalada por Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

En diciembre de 2024, un panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio la razón a Costa Rica en el proceso de demanda que impugnó ante el Estado de Panamá por las trabas, principalmente, al comercio de la leche.

“Al año 2025 estamos hablando que para Costa Rica ya pueden rondar los $100 millones en daños o afectación”, indicó Tovar al diario panameño La Prensa.

Panamá impuso restricciones a varios productos costarricenses desde 2019. Ante la falta de respuesta de las autoridades panameñas, Costa Rica solicitó en agosto de 2021 la creación de un grupo especial ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC.

Sin embargo, en enero de 2025, las autoridades panameñas decidieron apelar ante la OMC el fallo favorable a Costa Rica.

En ese momento, el Comex refirió que la OMC determinó que las medidas adoptadas por Panamá contra el ingreso de lácteos, productos cárnicos frescos y procesados, fresas, bananos y piña costarricenses violan más de 30 obligaciones de la normativa comercial internacional vigente.

Tovar aseguró que está dispuesto a viajar en cualquier momento hacia Panamá para buscar una solución al litigio comercial.

Tras la decisión de Panamá, Costa Rica propuso resolver la disputa mediante un mecanismo de apelación por arbitraje, en vista que la instancia de la OMC que dirime estos aspectos se encuentra sin operar.

Panamá además reclama que Costa Rica desde 2020 no autorizó la certificación de unas 25 plantas lácteas y cárnicas con miras a la exportación.

“La disputa en la OMC es sobre las medidas adoptadas por Panamá (a Costa Rica), si tiene alguna inquietud por prácticas administrativas costarricenses, está en su derecho de iniciar un diálogo bilateral y si no fructifica tiene sus derechos como miembro de la OMC, pero no se puede condicionar una cosa a la otra”, aseveró Tovar al medio panameño.