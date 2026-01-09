Economía

Costa Rica estima en $100 millones daño generado por conflicto comercial con Panamá

Costa Rica y Panamá están enfrascados en choque comercial, desde 2019, cuando el país vecino impuso restricciones a productos ticos. Disputa que sigue sin una salida pese a un fallo favorable en la OMC en 2024.

Por Gustavo Ortega Campos
Ministro Manuel Tovar gesticulando durante una entrevista, con una imagen superpuesta de una bandera de Panamá ondeando en el contexto de una manifestación.
A pesar de haber ganado el caso ante un panel de la OMC, Costa Rica enfrenta pérdidas crecientes por el litigio comercial con Panamá, luego de que ese país apelara el fallo en 2025. Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, dijo estar dispuesto a conversar de inmediato con las autoridades del vecino país. (Fotocomposición en Canva/John Durán y AFP/Fotocomposición en Canva/John Durán y AFP)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

