Costa Rica refuerza sus defensas ante hongo letal que amenaza la producción de banano

El sector bananero de Costa Rica eleva medidas de bioseguridad contra el hongo Fusarium R4T, presente en la región. Esto es lo que se sabe.

Por Gustavo Ortega Campos
Banano de exportación de Costa Rica afectada por lluvias intensas y la sigatoka negra, lo que provocó una reducción del 20,7% en las exportaciones durante el primer semestre de 2025.
Corbana hizo un llamado al fortalecimiento de medidas biosanitarias por la amenaza de un hongo con efectos severos que ya tiene presencia en países de Suramérica. (Cortesía Corbana/Cortesía Corbana)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

