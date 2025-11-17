Costa Rica refuerza sus defensas ante hongo letal que amenaza la producción de banano

Corbana hizo un llamado al fortalecimiento de medidas biosanitarias por la amenaza de un hongo con efectos severos que ya tiene presencia en países de Suramérica.

Los productores de banano de Costa Rica reforzaron sus medidas de bioseguridad ante la amenaza letal del hongo Fusarium 4 que ya tiene presencia en otros países de Latinoamérica.

La Corporación Bananera Nacional (Corbana) informó este lunes por medio de un comunicado de prensa que el sector está fortaleciendo las acciones de bioseguridad para evitar el ingreso del Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), calificado un hongo altamente agresivo que ya afecta a plantaciones de musáceas en 25 países de los cinco continentes.

Corgana informó que en Latinoamérica el hongo tiene presencia en Colombia, Venezuela, Perú y, recientemente, en Ecuador.

El Foc R4T habita en el suelo y puede permanecer activo hasta 30 años sin una planta hospedera, propagándose por partículas de tierra adheridas en calzado, ropa, herramientas o vehículos contaminados.

Erick Bolaños Céspedes, director de Asistencia Técnica de Corbana, explicó a La Nación que el hongo ingresa por las raíces e invade el sistema vascular de la planta hasta causar la marchitez y muerte.

“Para este hongo no se tiene a la fecha forma de erradicarlo, por lo que el combate por exclusión es la medida de bioseguridad número para evitar su llegada al país”, indicó Bolaños.

Corbana hizo un llamado a los productores de plátanos y otras musáceas a fortalecer la prevención y vigilancia. Hasta setiembre, el equipo técnico de Corbana ha recibido más de 2.200 alertas, todas con resultado negativo para Foc R4T.

La Corporación indicó que los empresarios, importadores, comercializadores y público en general están en la obligación de aplicar los protocolos de bioseguridad vigentes que, entre otras medidas, regulan el acceso de personas, vehículos y maquinaria a las fincas.

También limita el ingreso de personas que hayan estado en países con presencia del hongo en los últimos tres meses.

El banano se ubica como el segundo producto agrícola de exportación de Costa Rica, después de la piña.

A setiembre pasado, las exportaciones de banano se ubicaron en $773 millones y representan en 5% de las ventas totales de bienes al exterior, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Las exportaciones de la fruta se redujeron 14% con respecto al acumulado al mismo período del año anterior. En ocasión anterior, la Corporación indicó que los efectos del cambio climático en la región Caribe impactan considerablemente la producción de fruta para exportación.

La producción de banano se estima que se desarrolla en 43.000 hectáreas.

El principal destino de la fruta es Estados Unidos, seguido de Europa, según los datos de Procomer.

Plantaciones afectadas por Sigatoka Negra

Bolaños indicó que, desde finales de 2024, las plantaciones enfrentan la enfermedad de la sigatoka negra, con alta incidencia, por lo que existe la posibilidad de que se presente una disminución de la producción y las exportaciones, lo cual está en proceso de cuantificación.

LEA MÁS: Banano costarricense atraviesa momento complicado. Conozca las razones

La sigatoka negra fue detectada por primera vez en las Islas Fiji, en Asia, y se fue propagando a los demás países productores de banano en el mundo.

Bolaños refirió que el clima tropical de Centroamérica y el Caribe favorece la proliferación de este patógeno.

“Las altas temperaturas, la humedad relativa y las excesivas lluvias favorecen el desarrollo de la enfermedad, incrementando la severidad en las plantaciones. También las corrientes de viento, especialmente durante períodos de tormentas, contribuyen en la propagación a largas distancias”, apuntó