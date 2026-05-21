Patricia Solano: ‘No es cierto que nosotros no demos resultados con lo mínimo que tenemos’

La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, afirmó que le hizo saber a la presidenta de la República, Laura Fernández, que el Poder Judicial ha logrado funcionar a pesar del bajo presupuesto que recibe.

Solano dio esas declaraciones este miércoles durante una entrevista con la periodista Vilma Ibarra, del programa Hablando Claro, de Radio Columbia, donde se refirió a la reunión de Fernández con los jerarcas del Poder Judicial, quienes han recibido fuertes críticas de la mandataria y el expresidente Rodrigo Chaves.

“Se nos dice que no nos van a dar más recursos hasta que no seamos efectivos, entonces yo señalé, y fui clara con doña Laura, de que no es cierto que nosotros no demos resultados con lo mínimo que tenemos”, aseguró la magistrada sobre el encuentro del lunes que tardó dos horas y media en Casa Presidencial.

Además de Solano, también asistieron el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; el fiscal general, Carlo Díaz; y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

“Con los escasos recursos, que se han venido disminuyendo año con año, hemos tratado de realizar un efecto multiplicador y por eso hacemos propuestas concretas de cómo podíamos resolver sin tener que hacer una mayor inversión”, agregó.

Asimismo, descartó las acusaciones de Casa Presidencial de que los niveles de inseguridad sean responsabilidad del Poder Judicial, pues la seguridad está constitucionalmente asignada al Poder Ejecutivo, y los casos que llegan a la vía judicial se tratan de fallos en la parte preventiva.

Arremetió, además, contra la administración de Rodrigo Chaves por recortar recursos a la Fuerza Pública y por trasladar y cerrar estaciones del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). Según Solano, la intención del gobierno es “creo el caos para después declararme salvador”.

Para la magistrada, la inversión pública es un factor determinante en la seguridad ciudadana.

“Debemos reconocer como país que hemos fallado en la inversión social, y 40 años de no invertir en lo social a estas alturas nos está pasando una factura cara en educación, en promoción social, en salud”, aseveró.

Finalmente, expresó su molestia por tener que entregar sus celulares para entrar a la reunión de este lunes en Casa Presidencial. Lo consideró “una falta de respeto” y aseguró que ni en sus visitas a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) le quitaron el teléfono.

Presidenta ‘decepcionada’

La presidenta Fernández, por su parte, externó este miércoles sentirse “pasmada” y “decepcionada” por la reunión del lunes.

En conferencia de prensa, la mandataria dijo que los jerarcas judiciales “parece que viven en Narnia, en una fábula de las que veíamos, que la impunidad no preocupa tanto, la mora judicial tampoco”.

“Les conté que en junio voy a presentar un paquete de proyectos de ley, para reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ejecución de la Pena, que por favor ellos se matriculen a empujar esas reformas, y la respuesta fue ‘no podemos comprometernos a nada’”, alegó Fernández.

Ante las afirmaciones de Solano, de que la reunión fue “hostil”, Fernández respondió que es una “falta de respeto para la investidura para la presidente de la República”.

Sobre la medida de impedirles a los jerarcas entrar con celulares a la reunión, la mandataria indicó que se trata de “un protocolo de seguridad que se aplica en la Casa Presidencial”, que inició en la administración de Carlos Alvarado.