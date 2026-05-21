El País

Patricia Solano: ‘No es cierto que nosotros no demos resultados con lo mínimo que tenemos’

La magistrada de Sala Tercera afirmó haberle externado esas palabras a la presidenta Laura Fernández en la reunión del lunes

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Por Yeryis Salas
07/08/2025, San José, Corte Suprema de Justicia, entrevista con la Magistrada Patricia Solano, presidente de la Sala de Casación Penal.
Patricia Solano dio las declaraciones este miércoles en 'Hablando Claro'. (Jose Cordero/José Cordero)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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