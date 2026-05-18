Política

Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera: ‘Si hubiera politización judicial, no habríamos desestimado 73 causas contra Rodrigo Chaves’

Jerarca respondió a los cuestionamientos de Laura Fernández y aseguró que las investigaciones judiciales se tramitan a partir de denuncias formales

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Por Cristian Mora
Patricia Solano y Laura Fernández
Patricia Solano aseguró que no existe politización dentro del Poder Judicial y defendió el trabajo realizado por los órganos judiciales y la Fiscalía. (La Nación/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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