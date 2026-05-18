Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera: ‘Si hubiera politización judicial, no habríamos desestimado 73 causas contra Rodrigo Chaves’

Patricia Solano aseguró que no existe politización dentro del Poder Judicial y defendió el trabajo realizado por los órganos judiciales y la Fiscalía.

Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, rechazó este lunes las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre una supuesta “politización del Poder Judicial” y persecución política contra funcionarios del Gobierno.

“Jamás podríamos nosotros aceptar que hay una politización de la justicia. Las personas presentan las denuncias y el Poder Judicial, la Fiscalía y los órganos de justicia realizan el trabajo que les corresponde”, afirmó Solano.

En conferencia de prensa, Fernández indicó que ese fue uno de los puntos en los que no lograron alcanzar acuerdos durante la reunión entre el Ejecutivo y jerarcas judiciales.

La mandataria aseguró que durante el encuentro expresó a los representantes judiciales el malestar que, según dijo, existe dentro del gobierno por casos como Pista Oscura, el caso Barrenador, las investigaciones contra el expresidente Rodrigo Chaves y causas abiertas contra integrantes de su administración.

“Con el sentimiento de persecución política, de que nos van a tumbar la puerta de la casa, a despedazarnos muebles y mobiliario, como ya le pasó a personas que estuvieron en el gabinete pasado”, afirmó Fernández.

Llega de Orlando Aguirre, presidente de la Corte; Patricia Solano, presidenta de la Sala III,; y Michael Soto, director del OIJ, a la reunión con la presidenta Laura Fernández.

Rechazo a declaraciones de Fernández

Sobre las declaraciones de la mandataria, Solano sostuvo que las investigaciones judiciales responden a denuncias planteadas formalmente y negó que exista motivación política detrás de los procesos.

“Nosotros no politizamos. Las personas denuncian, los órganos del Poder Judicial encargados investigan. Por eso jamás podría aceptar que hay una politización de la justicia, porque desde nuestra óptica eso no es así”, manifestó.

Además, la presidenta de la Sala Tercera señaló que múltiples causas relacionadas con el expresidente Chaves han sido desestimadas por el propio sistema judicial.

“Si fuese así, no hubiésemos dictado en la Sala Tercera 73 desestimaciones de las causas seguidas contra el señor Chaves”, afirmó.

La Sala III es la última instancia en materia penal en Costa Rica y conoce principalmente recursos de casación y revisión en lo penal de adultos y penal juvenil.