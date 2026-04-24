Sucesos

Allanamientos y prueba del caso Pista Oscura ‘es lícita’, afirma fiscalía

Juzgado Penal de Hacienda notificó resolución este viernes.

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Por Christian Montero
Mauricio Batalla y Alejandro Picado, medidas cautelares parciales
El exministro de Transportes, Mauricio Batalla (traje entero azul), es uno de los investigados en el caso Pista Oscura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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