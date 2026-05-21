Así fue la primera conferencia semanal de Laura Fernández: 5 cambios y 5 cosas que siguen igual

Laura Fernández encabezó este miércoles su primera conferencia de prensa como presidenta.

Este miércoles, en una tarde lluviosa y gris en Zapote, Laura Fernández encabezó su primera conferencia de prensa tras asumir la Presidencia de la República.

En las afueras de la casa de Gobierno, periodistas esperaban bajo el aguacero mientras funcionarios de comunicación organizaban el ingreso al salón donde, durante los últimos cuatro años, las conferencias semanales del gobierno anterior se convirtieron en uno de los principales escenarios políticos del país.

La llegada dejó una primera sensación clara: el escenario prácticamente no cambió. El mismo set, las pantallas, el podio y la distribución del gabinete. Sin embargo, conforme avanzó la actividad, comenzaron a aparecer pequeñas diferencias que marcaron el estreno del estilo Fernández Delgado.

La nueva mandataria introdujo varios cambios en el formato, aunque mantuvo muchos de los elementos característicos del modelo de comunicación instaurado por Rodrigo Chaves.

Antes de iniciar la conferencia, Laura Fernández saludó al expresidente y ahora ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

Lo que cambió

1. Conferencias más cortas

La actividad tuvo un ritmo más rápido y respuestas más breves por parte de la presidenta. Mientras algunas conferencias de Rodrigo Chaves se extendían hasta por dos horas, esta primera edición duró cerca de una hora y 20 minutos.

2. Más preguntas para la prensa

El espacio pasó de cinco a diez preguntas. La exdiputada y ahora asesora ad honorem de comunicación de Casa Presidencial, Pilar Cisneros, explicó a los medios que el cambio responde a que Fernández es “más concisa” al responder.

Casa Presidencial aumentó de cinco a diez las preguntas permitidas para la prensa durante las conferencias semanales. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

3. Nueva sección “De la mano con el Congreso”: el gobierno abrió un espacio para que diputados informen sobre el avance de proyectos importantes en la Asamblea Legislativa, e identifiquen a los responsables cuando las iniciativas no progresan.

En esta primera edición participaron figuras del Partido Pueblo Soberano (PPSO), como el jefe de fracción, Nogui Acosta, y la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. El equipo de Fernández no aclaró si este segmento estará reservado únicamente para diputados oficialistas o si eventualmente incluirá participación de legisladores de oposición.

Diputados oficialistas participaron en una nueva sección destinada a explicar el avance de proyectos legislativos y señalar obstáculos en la Asamblea Legislativa. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

4. Nueva sección “¡Esto es el colmo!”

Aunque el gobierno la presentó como un segmento nuevo dentro de las conferencias, mantiene una dinámica similar a las antiguas “pifias” del Poder Judicial utilizadas durante la administración de Chaves, donde se exponían casos o situaciones relacionadas con el sistema judicial para cuestionar decisiones de jueces y otras autoridades.

5. Mayor presencia de Pilar Cisneros en la organización

Aunque durante las conferencias de Chaves la entonces diputada oficialista principalmente prestaba su voz para cápsulas informativas, sobre todo relacionadas con seguridad, y rara vez tenía un rol visible dentro del salón, en esta primera conferencia de Fernández tuvo un rol activo y visible.

Cisneros permaneció junto al equipo técnico y de comunicación, acompañando al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y al director de Comunicación, Luis Carlos Monge, mientras coordinaba detalles e instrucciones durante la actividad.

La exdiputada y asesora de comunicación Pilar Cisneros acompañó al equipo técnico y coordinó detalles durante la primera conferencia de Laura Fernández. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

Lo que sigue igual

1. El mismo set

La conferencia se realizó en el mismo escenario utilizado por Rodrigo Chaves, con la misma distribución de pantallas, podio y gabinete.

2. Las cápsulas del Gobierno continúan

Se mantienen los videos y segmentos explicativos sobre anuncios del Ejecutivo. Posteriormente, los ministros y presidentes ejecutivos continúan participando activamente para ampliar anuncios y responder temas específicos.

Ministros y presidentes ejecutivos continuaron participando activamente en la conferencia para ampliar anuncios y explicar temas específicos del Gobierno. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

3. Sigue “Dato mata mentira”

Se mantiene la sección utilizada por el gobierno para cuestionar y “desmentir” publicaciones de prensa, así como responder a críticas o señalamientos dirigidos al Ejecutivo.

4. Continúan críticas a prensa y Poder Judicial

Aunque en menor intensidad, Fernández sigue con la línea de Chaves de señalar a medios y otras instituciones durante la conferencia.

5. No existe todavía zona mixta

Los periodistas aún no cuentan con un espacio para realizar preguntas directas a ministros y presidentes ejecutivos una vez finalizada la conferencia. La asesora Pilar Cisneros indicó que el gobierno todavía analiza cómo implementarlo.

Además, señaló que uno de los problemas detectados durante la administración anterior era que las zonas mixtas solían extenderse demasiado, provocando atrasos en el inicio del Consejo de Gobierno posterior a las conferencias.