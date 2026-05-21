Política

Así fue la primera conferencia semanal de Laura Fernández: 5 cambios y 5 cosas que siguen igual

Presidenta estrenó conferencias más cortas, nuevas secciones y más preguntas para la prensa, aunque mantuvo elementos característicos del modelo de comunicación de Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
20 de mayo del 2026. Casa Presidencial. 12:30 p.m. La presidenta de la República Laura Fernández junto con su gabinete y diputados de la banca PPSO brindaron la primera conferencia de prensa del actual gobierno. Mediante una modalidad muy diferente a lo acostumbrado, los representantes del gobierno presentaron su agenda, logros y proyectos durante éstas primeras semanas de gestión. En la foto: La Presidenta saluda a algunos diputados de la fracción oficialista. . Foto: Albert Marín .
Laura Fernández encabezó este miércoles su primera conferencia de prensa como presidenta. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezConferencia de PrensaCasa Presidencial
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.