Política

Laura Fernández insiste en vender el BCR para capitalizar pensiones del IVM

Medida de la jerarca surge al mismo tiempo que la Gerencia de Pensiones advirtiera que la reserva del IVM podría entrar en una etapa crítica hacia el 2032

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Por Yucsiany Salazar y Cristian Mora
Laura Fernández
“Efectivamente, el IVM está enfrentando una situación difícilç”, afirmó la mandataria Laura Fernández. (Albert Marín/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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