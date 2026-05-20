Laura Fernández insiste en vender el BCR para capitalizar pensiones del IVM

La presidenta Laura Fernández volvió a plantear la venta del Banco de Costa Rica (BCR) como una de las principales medidas para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo confirmó luego de ser consultada por La Nación en conferencia de prensa sobre las alertas emitidas por la gerencia de pensiones de la CCSS, que advierte que la reserva del IVM podría entrar en una etapa crítica hacia 2032.

La entidad estudia un menú de 20 posibles reformas para evitar un colapso financiero del régimen de pensiones más importante del país.

“Efectivamente, el IVM está enfrentando una situación difícil. Tenemos una ultra baja tasa de natalidad en Costa Rica. Eso quiere decir que tenemos muy pocos nacimientos y una población que envejece aceleradamente”, afirmó la mandataria.

Según Fernández, el envejecimiento poblacional y el aumento en la esperanza de vida han incrementado la presión sobre el sistema, especialmente porque la adultez mayor implica mayores costos de cuido y atención médica.

Ante este escenario, aseguró que seguirá defendiendo la idea de vender el BCR para inyectar recursos frescos al régimen.

“Yo planteé, y así lo seguiré sosteniendo, la necesidad de capitalizar el IVM a través de la venta del Banco de Costa Rica. Si vendemos ese banco, podemos inyectarle recursos frescos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja y, en paralelo, aprobar un conjunto de medidas”, sostuvo.

La medida de la jerarca surge luego de que la Gerencia de Pensiones advirtiera que la reserva del IVM podría entrar en una etapa crítica hacia el 2032.

Entre las reformas que su criterio deberían realizarse están los cambios en el modelo de gobernanza de la Caja. Según dijo, la Junta Directiva de la institución debe estar integrada por perfiles más especializados en salud y pensiones.

“La Junta Directiva tiene que tener a la gente más experta en temas de salud y de pensiones. Lo que tenemos actualmente no nos permite tener personas de ese nivel de capacidad para poder asumir coherentemente las riendas de la institución”, agregó.

Sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), Fernández señaló que durante una reunión el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Álvaro Ramírez planteó una propuesta que calificó como “muy brillante”, y adelantó que el oficialismo y el PLN trabajarán en una propuesta conjunta sobre este tema.