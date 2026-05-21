Editorial

Editorial: Dos horas, seis acuerdos y una frase inquietante

Al llamar ‘persecución política’ a casos específicos de funcionarios actualmente en trámite judicial, fue la presidenta quien los politizó

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Por La Nación
Orlando Aguirre, presidente de la Corte de Justicia, y la presidenta Laura Fernández, atienden consultas de la prensa después del encuentro sostenido este 18 de mayo de 2026 en Casa Presidencial, Zapote.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte de Justicia; la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, y la mandataria Laura Fernández, este lunes en Casa Presidencial. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)







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