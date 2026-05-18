Política

Laura Fernández se reunirá con los jefes policiales todos los lunes de su mandato

Presidenta dio el anuncio luego de reunirse con los jerarcas del Poder Judicial

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Por Yeryis Salas
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La presidenta invitó al Poder Judicial a unirse al 'task force'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Laura FernándezPoder Judicial
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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