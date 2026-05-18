Laura Fernández se reunirá con los jefes policiales todos los lunes de su mandato

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró que se reunirá con los jefes policiales todos los lunes durante los próximos cuatro años, en lo que bautizó como el "task force" (grupo de trabajo) para pedirles cuentas en sus labores de seguridad.

Fernández lo anunció este lunes luego de la reunión con el presidente de la Corte, Orlando Aguirre; la presidenta de Sala Tercera, Patricia Solano; el fiscal general, Carlo Díaz; y el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

La mandataria invitó a estos jerarcas del Poder Judicial a unirse al task force, en el que estarán el ministro de Seguridad, Gerald Campos y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; así como los directores de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Policía de Fronteras, y demás cuerpos policiales.

“Me voy a sentar una vez por semana, ¿qué hicieron? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué falta? Esa medida la voy a mantener los cuatro años para tomar yo misma el control y el seguimiento de los progresos en materia de seguridad nacional", dijo Fernández.