Política

Magistrada presidenta de Sala de Casación Penal refuta a Laura Fernández sobre presupuesto: ‘Decir que se nos da de más es una verdad a medias’

La presidenta Fernández argumentó que el Poder Judicial recibe más presupuesto del asignado constitucionalmente. La magistrada Patricia Solano sostuvo que esa versión es una ‘distorsión’

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Por Sebastián Sánchez
Los jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández se reunieron en casa presidencial. Laura Fernández, Orlando Aguirre, Patricia Solano, Carlo Díaz, Michael Soto, Fernando Castillo y Rodrigo Fernández.
Los jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández se reunieron en casa presidencial. Laura Fernández, Orlando Aguirre, Patricia Solano, Carlo Díaz, Michael Soto, Fernando Castillo y Rodrigo Fernández. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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