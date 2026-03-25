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Editorial: Las preguntas sin respuesta que deja la extradición de Celso Gamboa

Mientras Celso Gamboa enfrenta cargos por narcotráfico en Texas, aquí en Costa Rica quedan preguntas sin respuestas que no pueden pasar al olvido con su salida del país. El OIJ, la Fiscalía y el gobierno no pueden quedarse de brazos cruzados esperando que en Estados Unidos se desnude la ineficiencia de controles en nuestro país

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Por La Nación
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
Celso Gamboa fue trasladado a Estados Unidos en un avión de la DEA el pasado viernes 20 de marzo. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)







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