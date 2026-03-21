Sucesos

Siete minutos, una extensa caravana y un hecho histórico. Así se vivió la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata

Repasamos el trayecto que hicieron los dos primeros extraditables antes de ser entregados a la justicia de EE. UU.

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Por Christian Montero
Extradición de Celso Gamboa Sanchéz
El exmagistrado Celso Gamboa fue traslado en un vehículo conocido como la "bestia", hasta el aeropuerto Juan Santamaría, donde fue extraditado a Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Celso Gamboa extraditadoPecho de Rata extraditado
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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