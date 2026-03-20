Sucesos

Fiscal Carlo Díaz sobre histórica extradición: ‘Nadie podrá utilizar la nacionalidad costarricense como escudo para evadir la justicia’

El Fiscal emitió las declaraciones mientras se lleva a cabo el proceso de extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Fuerte operativo para trasladar a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, de La Reforma al Aeropuerto Juan Santamaría, en el vehículo conocido como La Bestia.
Fuerte operativo para trasladar a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, de La Reforma al Aeropuerto Juan Santamaría, en el vehículo conocido como La Bestia. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlo DíazExtradiciónCelso GamboaPecho de Rata
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.