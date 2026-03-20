Sucesos

Director del OIJ, Michael Soto, confirma que vienen más extradiciones con casos de alto perfil

Autoridades prevén al menos 15 nuevos procesos de extradición hacia varios países tras el primer caso aplicado bajo la reforma constitucional

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Por Yucsiany Salazar
Conferencia de prensa de Carlo Díaz y Michael Soto tras la salida de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, hacia Estados Unidos.
Conferencia de prensa de Carlo Díaz y Michael Soto tras la salida de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, hacia Estados Unidos. (Rafael Pacheco /La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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