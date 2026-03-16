Fiscalía apeló fallo que rechaza extradición de Macho Coca

Gilbert Bell Fernández está detenido desde octubre del 2024 por un presunto caso de robo de combustible.

El Ministerio Público apeló el fallo del Tribunal Penal de Limón que rechazó la solicitud de extradición de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, para afrontar cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

El lunes 9 de marzo, el juez Jorge Arturo Sequeira Rodríguez rechazó la solicitud de las autoridades norteamericanas con el argumento de que no es posible entregar a un costarricense por delitos que se cometieron antes de la reforma constitucional que avaló la extradición de nacionales, que entró en vigencia desde el 28 de mayo del 2025.

Un día más tarde, el fiscal general Carlo Díaz rechazó el argumento del Tribunal y estimó que la extradición se sustentaba en una norma de cooperación internacional, aunque los delitos sean previos a la reforma constitucional para extraditar a nacionales señalados por delitos de narcotráfico y terrorismo.

En noviembre del 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitó la extradición de Bell, luego de que una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló que el costarricense, de 62 años, habría encabezado una estructura delictiva que operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

El grupo, en apariencia, se dedicaba al acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica a Estados Unidos.

Según la petición, Fernández y miembros del presunto grupo participaron en comunicaciones electrónicas, telefónicas y presenciales con dos fuentes confidenciales que operaron bajo la dirección de la DEA y se hicieron pasar por miembros de una red internacional de tráfico de drogas que distribuía toneladas de cocaína en Estados Unidos.

En noviembre del 2023, la DEA incluyó a Bell en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC). En este listado se encuentran personas, empresas, organizaciones e incluso barcos o aviones que están sancionados por ese gobierno, por estar vinculados con actividades como narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, corrupción, proliferación de armas, entre otras actividades ilegales.

Por el momento, Bell permanece en prisión preventiva por un caso de robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), conocido como Petro Coca.

El costarricense fue detenido en octubre del 2024 y su libertad depende de lo que resuelva un juzgado sobre las medidas cautelares en esta investigación.