Sucesos

Fiscalía apeló fallo que rechaza extradición de Macho Coca

Estados Unidos solicitó la extradición de Bell en noviembre del 2025 para que responda por presuntos delitos de narcotráfico en ese país

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Gilbert Bell Fernández está detenido desde octubre del 2024 por un presunto caso de robo de combustible. (DIANA_MENDEZ____________________)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio PúblicoGilbert Bell FernándezMacho Coca
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.