Fiscalía apelará fallo que rechaza extradición de Macho Coca a Estados Unidos

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el Ministerio Público cuenta con tres días para apelar la resolución que rechaza la extradición de Macho Coca.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, confirmó que apelará la resolución de un juez del Tribunal Penal de Limón que rechazó, este lunes, la solicitud de extradición de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, para que responda por posibles delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Este lunes, el juez Jorge Arturo Sequeira Rodríguez rechazó la petición de las autoridades norteamericanas con el argumento de que no es posible entregar a un costarricense por delitos que se cometieron antes de la reforma constitucional que avaló la extradición de personas nacionales, vigente desde el 28 de mayo del 2025.

Sin embargo, Carlo Díaz rechazó el argumento del Tribunal al considerar que la extradición debe aplicarse pues está sustentada en una norma de cooperación internacional, aunque los delitos sean previos a la reforma de la Carta Magna para extraditar a nacionales señalados por delitos de narcotráfico y terrorismo.

El Ministerio Público tiene tres días para presentar sus objeciones ante el Tribunal Penal de Apelación.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había solicitado la extradición de Bell Fernández en noviembre del 2025, pues las autoridades norteamericanas consideran que el hombre, de 62 años, presuntamente formó parte de una estructura delictiva que operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023, en el acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica a Estados Unidos.

Gilbert Bell, alias Macho Coca, durante una comparecencia en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en el 2015. (DIANA_MENDEZ____________________)

Sigue el mismo criterio

La resolución del juez de Limón que descarta el envío de Bell a territorio norteamericano repite el argumento emitido el pasado 3 de febrero por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, que rechazó la extradición de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato, también requerido en Estados Unidos por presunto narcotráfico.

En la acusación formal, a Álvarez Alfaro se le atribuían hechos que habrían ocurrido entre el 2014 y mayo del 2021, es decir, mucho antes de que entrara en vigor la reforma constitucional.

Lo contrario sucedió en el caso de Edwin López, alias Pecho de Rata, y el exmagistrado penal Celso Gamboa, a quienes se les imputa una actividad que, en apariencia, ocurrió antes y después de la reforma constitucional.

“El hecho se considera cometido al final, ergo, una vez vigente la reforma constitucional que permite la extradición, y, en consecuencia, no se hace un uso retroactivo de dicha disposición”, se lee en el fallo que autorizó la entrega de los imputados a las autoridades estadounidenses.

Aunque el fallo de este lunes ordenó la liberación de Bell Fernández, el mismo permanecerá en prisión preventiva, al menos hasta abril próximo, por otra causa en la que figura como sospechoso en sustracciones de combustible en oleoductos en Limón.

Esta investigación, que se sigue en el expediente 23-008666-0042-PE, trascendió el 10 de diciembre del 2024, cuando la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dirigió 38 allanamientos para desarticular una banda de robo de hidrocarburos.

La Fiscalía confirmó que solicitará una prórroga en la prisión preventiva días antes de que venza el plazo vigente.