Tribunal rechaza extradición de Macho Coca para afrontar cargos de narcotráfico en Estados Unidos

Estados Unidos solicitó la extradición de Bell Fernández en noviembre del 2025.

El Tribunal Penal de Limón rechazó la solicitud de extradición de Gilberth Hernán Bell Fernández alias, Macho Coca, para afrontar cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

La resolución se dictó a las 2:02 p. m. de este lunes.

Por su parte, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, afirmó que revisará el fundamento de la resolución para determinar si corresponde recurrir a la apelación.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había solicitado la extradición de Bell Fernández en noviembre del 2025, para que enfrente en ese país cargos por tráfico internacional de drogas.

Las autoridades estadounidenses señalan al hombre, de 62 años, por presuntamente formar parte de una estructura delictiva que operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023, en el acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica a Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...