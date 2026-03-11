Sucesos

Investigación de la DEA vincula a Macho Coca con plan para enviar 700 kilos de cocaína a Nueva York

Fuentes infiltradas de la Administración de Control de Drogas (DEA) pusieron en marcha la investigación que culminó con la solicitud de extradición de Gilbert Bell Fernández alias, Macho Coca

Por Natalia Vargas
Gilbert Bell Fernández permanece en prisión preventiva desde octubre del 2024 por presunto robo de combustible. Esta causa no tiene relación con su proceso de extradición. (DIANA_MENDEZ____________________)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

