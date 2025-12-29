Política

Celso Gamboa estaba conectado con agentes que trataron de ingresar $10 millones a INS Valores, dice exgerente. Choreco presionó para que se diera la operación

El exasesor de Rodrigo Chaves llamó a la presidenta del INS cuando ella se encontraba en Panamá. Exgerente del INS narra que los agentes pretendían introducir hasta $100 millones. La llamada ocurrió el mismo mes en que Celso Gamboa figuró como abogado de Choreco en un proceso de desalojo

Por Natasha Cambronero y Óscar Rodríguez
El exmagistrado Celso Gamboa y el exasesor presidencial, Federico Cruz Saravanja "Choreco",
